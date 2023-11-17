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Голкипер "Пари НН" Нигматуллин - о словах Березуцкого: для меня было честью играть за сборную России

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Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин высказался о резонансных словах бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого.
Фото: "Чемпионат"
Ранее он призвал российских спортсменов уезжать из страны. По мнению Березуцкого, в условиях отстранения от соревнований они не смогут прогрессировать.

Нигматуллин признался, что всегда с особым чувством выступал за сборную России. При этом голкипер дал понять, что не осуждает уезжающих.

"Для меня есть Россия, и я хочу, чтобы нас допустили на соревнования. Но есть и другие, кто принимает другое гражданство и чувствует себя комфортно, играя за другую страну. Для меня всегда было огромной честью быть в национальной команде", - цитирует вратаря "Матч ТВ".

Нигматуллин Березуцкий В
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