"Как всегда, в начале сезона все говорят, что "Спартак" будет биться за чемпионство, потом что-то идёт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство", — сказал Божович.
"Спартак" начал сезон в РПЛ с трёх побед подряд, однако затем сбавил обороты и после первого круга занимает в турнирной таблице шестое место. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Балтикой". Игра состоится 25 ноября.
Источник: Metaratings.
Божович: в начале сезона все говорят, что "Спартак" будет биться за чемпионство, потом что-то идет не так
Черногорский специалист Миодраг Божович считает, что "Спартак" нельзя считать претендентом на победу в
Фото: Станислав Красильников/ТАСС