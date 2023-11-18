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Божович: в начале сезона все говорят, что "Спартак" будет биться за чемпионство, потом что-то идет не так

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Черногорский специалист Миодраг Божович считает, что "Спартак" нельзя считать претендентом на победу в
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Как всегда, в начале сезона все говорят, что "Спартак" будет биться за чемпионство, потом что-то идёт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство", — сказал Божович.

"Спартак" начал сезон в РПЛ с трёх побед подряд, однако затем сбавил обороты и после первого круга занимает в турнирной таблице шестое место. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Балтикой". Игра состоится 25 ноября.

Источник: Metaratings.

Божович Спартак
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