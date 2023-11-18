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Канчельскис: любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о возможной продаже ЦСКА зимой полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
"Дай бог, его армейцы смогут продать как можно дороже, больше 10 миллионов, и заработать на нем деньги. Любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Аббос выйдет на другой уровень", — сказал Канчельскис.

20-летний Файзуллаев стал игроком московской команды в августе 2023 года, перейдя из "Пахтакора" за 500 тысяч евро (данные Transfermarkt). В 14 матчах за новую команду узбекский футболист забил гол и отдал шесть результативных передач. Соглашение между командами подписано до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.

Канчельскис ЦСКА Файзуллаев Российские трансферы
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