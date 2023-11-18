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Семак - о поражении от "Нефтчи": хорошая товарищеская игра

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями после поражения в товарищеской встрече от "Нефтчи" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
- Можно ли выделить какие?то позитивные моменты после поражения от "Нефтчи"? В целом игра и существует для того, чтобы получать представление о том, в какой форме находятся футболисты. Мы его получили. Это самое важное. Жаль, что Мантуан получил повреждение, а в остальном - хорошая товарищеская игра.

В субботу, 18 ноября, прошла товарищеская встреча, в которой азербайджанский "Нефтчи" принимал на своем поле "Зенит". Матч состоялся в Баку на стадионе "Нефтчи Арена" и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Дублем отметился бывший футболист московского "Спартака" и "Химок" Резиуан Мирзов.

"Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков по итогам первого круга. После международной паузы на матчи сборных "сине-бело-голубые" сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России с "Сочи".

Источник: "Матч ТВ"

Семак Зенит Нефтчи Товарищеские матчи
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