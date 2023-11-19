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Дмитрий Чистяков не будет рассматривать предложения об уходе из "Зенита"

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Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил, что пока они не будут рассматривать предложения об уходе из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Гипотетически у Димы могут быть предложения. На практике — пока не рассматриваем", — сказал Талаев.

29-летний Чистяков — является воспитанник футбола Санкт-Петербурга. Поиграв за ряд других команд, спортсмен вернулся в "Зенит" в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах, в которых провёл на поле 378 минут.

Источник: "РБ Спорт".

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