"Результат нормальный, но могло быть и лучше. Мы потихоньку идем вверх. "Краснодар" и "Зенит" ушли в небольшой отрыв? Загадывать не буду, но команда постарается достать лидеров. Будем стремиться к первому месту", — сказал Лепский.
"Динамо" набрало 25 очков. Столько же у "Крыльев Советов" и ЦСКА, но эти коллективы располагаются ниже за счёт разницы дополнительных показателей. На втором месте идет "Зенит" (30), первый — "Краснодар" (32).
В последний раз медали РПЛ "Динамо" завоевало в сезоне-2021/2022, когда финишировало на третьем месте.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Защитник "Динамо" Лепский: постараемся догнать лидеров. Стремимся к первому месту
Защитник "Динамо" Иван Лепский оценил выступление команды в первой половине РПЛ. Динамовцы занимают третье место.
ФК "Динамо"