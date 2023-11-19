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Защитник "Динамо" Лепский: постараемся догнать лидеров. Стремимся к первому месту

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Защитник "Динамо" Иван Лепский оценил выступление команды в первой половине РПЛ. Динамовцы занимают третье место.
ФК "Динамо"
"Результат нормальный, но могло быть и лучше. Мы потихоньку идем вверх. "Краснодар" и "Зенит" ушли в небольшой отрыв? Загадывать не буду, но команда постарается достать лидеров. Будем стремиться к первому месту", — сказал Лепский.

"Динамо" набрало 25 очков. Столько же у "Крыльев Советов" и ЦСКА, но эти коллективы располагаются ниже за счёт разницы дополнительных показателей. На втором месте идет "Зенит" (30), первый — "Краснодар" (32).

В последний раз медали РПЛ "Динамо" завоевало в сезоне-2021/2022, когда финишировало на третьем месте.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".

Динамо Лепский
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