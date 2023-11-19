Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
3 - 1 3 1
ЧерногорияЗавершен
Сербия
2 - 2 2 2
БолгарияЗавершен
Швеция
20:00
ЭстонияНе начат
Бельгия
20:00
АзербайджанНе начат
Лихтенштейн
22:45
ЛюксембургНе начат
Шотландия
22:45
НорвегияНе начат
Португалия
22:45
ИсландияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
СловакияНе начат
Испания
22:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
0 - 0 0 0
Литва1 тайм

В РФС назвали сумму призового фонда ретро-матча "Локомотив" - ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о величине призового фонда для участников ретро-встречи между ветеранами "Локомотива" и ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
- Примерно 5-6 миллионов рублей. Учитывая составы делегации - условно суммарные 50 человек - каждый получит до 100 тысяч рублей. Это средний гонорар участника матчей Лиги легенд. Но добавлю, что помимо самого матча, футболисты принимают участие в ряде социальных мероприятий, направленных на популяризацию футбола и взаимодействие с болельщиками и СМИ. Так что отчасти это и наемная работа, подразумевающая не только игровую активность, но и медийную, – передает слова Терешина Metaratings.ru.

В воскресенье 19 ноября на московской "РЖД Арене" пройдет ретро-матч между бывшими футболистами московских "Локомотива" и ЦСКА. Игра приурочена к 21-й годовщине "золотого матча" между этими командами, который определил судьбу чемпионства в РПЛ в 2002 году. 21 год назад победу со счетом 1:0 одержал "Локомотив", успех "железнодорожникам" и их первое в истории чемпионство принес гол полузащитника Дмитрия Лоськова на 6 минуте игры.

Начало сегодняшнего ретро-матча назначено на 19:30 по московскому времени.

Локомотив ЦСКА РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится