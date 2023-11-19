- Примерно 5-6 миллионов рублей. Учитывая составы делегации - условно суммарные 50 человек - каждый получит до 100 тысяч рублей. Это средний гонорар участника матчей Лиги легенд. Но добавлю, что помимо самого матча, футболисты принимают участие в ряде социальных мероприятий, направленных на популяризацию футбола и взаимодействие с болельщиками и СМИ. Так что отчасти это и наемная работа, подразумевающая не только игровую активность, но и медийную, – передает слова Терешина Metaratings.ru.
В воскресенье 19 ноября на московской "РЖД Арене" пройдет ретро-матч между бывшими футболистами московских "Локомотива" и ЦСКА. Игра приурочена к 21-й годовщине "золотого матча" между этими командами, который определил судьбу чемпионства в РПЛ в 2002 году. 21 год назад победу со счетом 1:0 одержал "Локомотив", успех "железнодорожникам" и их первое в истории чемпионство принес гол полузащитника Дмитрия Лоськова на 6 минуте игры.
Начало сегодняшнего ретро-матча назначено на 19:30 по московскому времени.
В РФС назвали сумму призового фонда ретро-матча "Локомотив" - ЦСКА
Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о величине призового фонда для участников ретро-встречи между ветеранами "Локомотива" и ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"