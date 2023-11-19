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Круговой: считаю, что "Зенит" поборолся бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Футболист петербургского "Зенита" Данил Круговой оценил шансы своего клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов", — цитирует Кругового "Чемпионат".

В последний раз "Зенит" играл в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. Тогда клуб из Санкт-Петербурга занял третье место в группе H. Сине-бело-голубые набрали 5 очков в 6 матчах. Вместе с российской командой играли туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и шведский "Мальме".

Зенит Круговой Лига чемпионов
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