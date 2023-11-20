"Если "Зенит" сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом", — приводит слова Текке "РБ Спорт".
Текке играл за "Зенит" 4 года. За сине-бело-голубых Фатих сыграл 91 матч, в которых забил 29 мячей и отдал 8 голевых передач. Вместе с петербуржцами футболист выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в 2007 году. Также в составе российской команды он стал победителем чемпионата России и Кубка России.
"Аланьспор", который тренирует Текке, идет на 17-м месте в чемпионате Турции. Команда набрала 10 очков в 12 матчах.
Экс-игрок "Зенита" Текке: я бы возглавил петербургский клуб, если была бы такая возможность
Наставник турецкого "Аланьспора" Фатих Текке рассказал о желании возглавить "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"