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Красич: Газзаев — лучший тренер в моей карьере. Он сделал так, чтобы я смог подписать контракт с "Ювентусом"

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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич назвал Валерия Газзаева лучшим тренером в своей карьере.
Фото: Getty Images
"Газзаев — лучший тренер в моей карьере? 100%. Точно могу сказать, что он лучший. Я был молодым, а он меня многому научил и сделал так, что я потом смог подписать контракт с "Ювентусом", — сказал Красич.

39-летний Красич играл за ЦСКА с 2003 по 2009 год. Под руководством Газзаева спортсмен провёл 170 матчей, забил 17 голов и отдал 22 результативные передачи. Игровую карьеру серб завершил в декабре 2018 году.

Источник: "Матч ТВ".


Красич ЦСКА Газзаев
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