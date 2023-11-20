27-летний правый защитник ЦСКА Милан Гайич может стать игроком "Фиорентины", сообщают итальянские СМИ.
По данным источника, "фиалки" могут подписать сербского футболиста уже в ходе ближайшего трансферного окна, которое будет открыто в январе 2024 года. Сообщается, что Гайич является одним из приоритетных вариантов усиления "Фиорентины" после отличного старта в РПЛ.
В текущем сезоне Милан сыграл в 20 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 5 голов и выполнил 2 ассиста.
Источник: Corriere dello Sport
Защитник ЦСКА Гайич зимой 2024 года может перейти в "Фиорентину"
По данным СМИ, правый защитник ЦСКА Милан Гайич может отправиться в итальянскую "Фиорентину" в ближайшее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА