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Карпин: выиграли и выиграли. Больше понравился не счет, а отношение ребят

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Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги после разгромной победы над сборной Кубы в контрольном матче (8:0).
Фото: сборная России
- Больше всего понравилось даже не взаимодействие, - понятно, что соперник позволял больше, чем положено. Понравилось в обоих таймах, что отрабатывали, после потерь сразу вступали в отбор и прессинг. Сказать что я доволен, - нет (нельзя). Выиграли и выиграли. Больше понравился не счет, а отношение ребят. О чем договаривались и тренировали, многие вещи я увидел на поле.

Сегодня, в понедельник 20 ноября, национальная команда России в Волгограде забила восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы (8:0). Эта победа стала самой крупной для национальной сборной под руководством главного тренера Валерия Карпина. Отметим, что итоговый счет мог быть еще крупнее, однако нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев не сумел реализовать одиннадцатиметровый в самой концовке, на 85-й минуте встречи. Напомним, самая крупная победа в истории сборной - 9:0 над Сан-Марино была одержана летом 2019 года.

Источник: "Матч ТВ"

Карпин Сборная России Сборная Кубы Товарищеские матчи
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