– Не все люди поют. Если человек сам чувствует, что не очень хорошо исполняет, он может быть душой вместе с другими. Мы ценим Валерия Георгиевича за ту тренерскую работу, которую он проделывает с нашими футболистами. Карпин поет гимн своим тренерским мастерством, и каждый забитый мяч сборной – это куплет нашего гимна, – цитирует Милонова "РБ Спорт".
20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 (3:0) в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде. Эта победа стала второй крупнейшей в истории отечественной национальной команды. Самая разгромный результат россияне показали 8 июня 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино, который завершился со счетом 9:0.
Перед игрой с кубинцами зрители обратили внимание на то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не поет слова национального гимна. Сам уроженец Эстонии на вопрос объяснить причины этого отшутился, что зато поет песню Афродиты "Валера".
Милонов: Карпин поет гимн своим тренерским мастерством. Каждый гол сборной – куплет нашего гимна
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предположил, почему главный тренер национальной команды Валерий Карпин не поет национальный гимн России перед матчами.
Фото: РФС