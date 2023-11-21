Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Польша
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат
Австрия
22:45
ГерманияНе начат

Милонов: Карпин поет гимн своим тренерским мастерством. Каждый гол сборной – куплет нашего гимна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предположил, почему главный тренер национальной команды Валерий Карпин не поет национальный гимн России перед матчами.
Фото: РФС
– Не все люди поют. Если человек сам чувствует, что не очень хорошо исполняет, он может быть душой вместе с другими. Мы ценим Валерия Георгиевича за ту тренерскую работу, которую он проделывает с нашими футболистами. Карпин поет гимн своим тренерским мастерством, и каждый забитый мяч сборной – это куплет нашего гимна, – цитирует Милонова "РБ Спорт".

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 (3:0) в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде. Эта победа стала второй крупнейшей в истории отечественной национальной команды. Самая разгромный результат россияне показали 8 июня 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино, который завершился со счетом 9:0.

Перед игрой с кубинцами зрители обратили внимание на то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не поет слова национального гимна. Сам уроженец Эстонии на вопрос объяснить причины этого отшутился, что зато поет песню Афродиты "Валера".

Сборная России Сборная Кубы Милонов Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится