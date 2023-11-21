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Карпин: Пиняеву после нереализованного пенальти ничего не сказал

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на незабитый пенальти 19-летним нападающим "Локомотива" Сергеем Пиняевым в товарищеском матче против национальной команды Кубы (8:0).
Фото: РФС
– Что сказал Пиняеву, когда он не реализовал пенальти? Пиняеву ничего не сказал. Не забил и не забил, ладно. Ничего страшного.

Какая моя любимая песня у певицы Афродиты? Я больше никакой не знаю, кроме "Валера-Валера", – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 (3:0) в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде. Во время игры на трибунах "Волгоград-Арены" присутствовали 40 706 зрителей, что стало рекордом посещаемости матчей сборной России в 2023 году.

Дебютными голами в майках национальной команды в ворота Кубы отметились Александр Сильянов, Данил Пруцев, Никита Кривцов. Также в составе россиян отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Соболев, Андрей Мостовой. Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил ассистентский дубль. Отметим, что на 84-й минуте нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев не реализовал пенальти, который был назначен за фол против форварда "Спартака" Соболева.

Карпин Пиняев Сборная России Сборная Кубы Товарищеские матчи
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