– Что сказал Пиняеву, когда он не реализовал пенальти? Пиняеву ничего не сказал. Не забил и не забил, ладно. Ничего страшного.
Какая моя любимая песня у певицы Афродиты? Я больше никакой не знаю, кроме "Валера-Валера", – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".
20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0 (3:0) в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде. Во время игры на трибунах "Волгоград-Арены" присутствовали 40 706 зрителей, что стало рекордом посещаемости матчей сборной России в 2023 году.
Дебютными голами в майках национальной команды в ворота Кубы отметились Александр Сильянов, Данил Пруцев, Никита Кривцов. Также в составе россиян отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Соболев, Андрей Мостовой. Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил ассистентский дубль. Отметим, что на 84-й минуте нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев не реализовал пенальти, который был назначен за фол против форварда "Спартака" Соболева.
Карпин: Пиняеву после нереализованного пенальти ничего не сказал
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на незабитый пенальти 19-летним нападающим "Локомотива" Сергеем Пиняевым в товарищеском матче против национальной команды Кубы (8:0).
Фото: РФС