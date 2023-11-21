"На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года. Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России", — приводит слова Траоре Sport24.
Буркина-Фасо занимает 59-е место в рейтинге ФИФА, команда Валерия Карпина находится на 39-й строчке в том же списке.
Последний матч сборная России сыграла 20 ноября против Кубы. Национальная команда обыграла оппонентов со счетом 8:0. Голы оформили полузащитник ЦСКА Иван Обляков, хавбек "Монако" Александр Головин, игрок московского "Локомотива" Антон Миранчук, защитник железнодорожников Александр Сильянов, нападающий "Спартака" Александр Соболев, футболист красно-белых Данил Пруцев, полузащитник Никита Кривцов "Краснодара" и вингер петербургского "Зенита" Андрей Мостовой
Сборная России может сыграть против команды Буркина-Фасо в марте 2024 года
Глава связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре рассказал, что его сборная может провести товарищеский матч против России.
Фото: РФС