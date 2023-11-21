"Скоро у Сысуева будет операция. Ничего серьезного— мениск. Будем ли искать ему замену? Во время трансферного окна подумаем", — приводит слова Андреева "Матч ТВ".
Ранее голкипер Николай Сысуев сообщил, что он не сможет выйти на поле в 2023 году. В текущем сезоне чемпионата России вратарь провел 14 матчей, в которых он пропустил 20 мячей. Дважды игрок оставлял свои ворота "сухими". "Оренбург" занимает 13-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков в 15 играх.
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: в травме Сысуева ничего серьезного - мениск
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о травме вратаря команды Николае Сысуеве.
Фото: ФК "Оренбург"