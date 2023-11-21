Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат
Австрия
22:45
ГерманияНе начат
Польша
22:45
ЛатвияНе начат

Жирков: Дзагоев — настоящая легенда ЦСКА и сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков высказался о завершении карьеры экс-игрока сборной России Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно же, Дзагоев — настоящая легенда ЦСКА и сборной России. Алан сделал очень многое для российского футбола", — заявил Жирков "Чемпионату".

Последним клубом для Дзагоева, стала греческая "Ламия". За команду россиянин сыграл 2 матча, в которых не отметился результативными действиями. За московский ЦСКА Алан выступал с 2008 по 2022 год. Вместе с красно-синими он стал трехкратным чемпионом России.

Дзагоев ЦСКА Сборная России Жирков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится