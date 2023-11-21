"Конечно же, Дзагоев — настоящая легенда ЦСКА и сборной России. Алан сделал очень многое для российского футбола", — заявил Жирков "Чемпионату".
Последним клубом для Дзагоева, стала греческая "Ламия". За команду россиянин сыграл 2 матча, в которых не отметился результативными действиями. За московский ЦСКА Алан выступал с 2008 по 2022 год. Вместе с красно-синими он стал трехкратным чемпионом России.
Жирков: Дзагоев — настоящая легенда ЦСКА и сборной России
Бывший футболист "Зенита" Юрий Жирков высказался о завершении карьеры экс-игрока сборной России Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА