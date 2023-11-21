Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Австрия
22:45
ГерманияНе начат
Польша
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат

Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Дзагоев захочет вернуться в структуру клуба, наши двери открыты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что московский клуб готов сотрудничать с бывшим полузащитником сборной России Аланом Дзагоевым.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть", — заявил Бабаев "Матч ТВ".

Последним клубом для Дзагоева стала "Ламия" из Греции. В составе европейского клуба полузащитник провел 2 матча, не отметившись голевыми действиями.

До Греции Дзагоев играл за "Рубин". Хавбек выступал в Мелбет Первой лиге. Он отыграл 20 матчей. За это время футболист забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Вместе с игроком в составе казанцы стали победителем лиги.

ЦСКА Бабаев Дзагоев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится