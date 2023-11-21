"Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть", — заявил Бабаев "Матч ТВ".
Последним клубом для Дзагоева стала "Ламия" из Греции. В составе европейского клуба полузащитник провел 2 матча, не отметившись голевыми действиями.
До Греции Дзагоев играл за "Рубин". Хавбек выступал в Мелбет Первой лиге. Он отыграл 20 матчей. За это время футболист забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Вместе с игроком в составе казанцы стали победителем лиги.
Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Дзагоев захочет вернуться в структуру клуба, наши двери открыты
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что московский клуб готов сотрудничать с бывшим полузащитником сборной России Аланом Дзагоевым.
Фото: ПФК ЦСКА