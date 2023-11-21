"Я считаю, что мы должны были забивать больше голов. Не нужно было довольствоваться тем счетом, а забивать еще больше", — приводит слова Комбарова "Советский спорт".
Вчера, 20 ноября, сборная России победила Кубу со счетом 8:0. Для национальной команды этот матч стал последним в 2023 году. Ранее сообщалось, что в марте следующего года команда Валерия Карпина может сыграть против коллектива из Буркина-Фасо.
Дмитрий Комбаров: сборная России должна была забивать Кубе больше голов
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от матча между Россией и Кубой (8:0).
Фото: РФС