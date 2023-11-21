Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Австрия
22:45
ГерманияНе начат
Польша
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: Дзагоев был моим кумиром

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник московского ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал, кто был его кумиром.
Фото: ПФК ЦСКА
"Алан один из тех, на кого я равнялся. Он был один из тех футболистов, за которым я следил, когда он начал играть в ЦСКА. Очень хотелось быть похожим на него, Дзагоев был моим кумиром", — приводит слова Гордюшенко Metaratings.

21 ноября Алан Дзагоев завершил карьеру профессионального футболиста. За ЦСКА футболист провел 395 матчей. За это время полузащитник забил 77 мячей и отдал 93 голевые передачи. За 14 лет в армейском клубе хавбек смог стать трехкратным чемпионом России. Помимо побед в чемпионате россиянин 4 раза поднимал над своей головой Кубок России.

ЦСКА Родина Гордюшенко Дзагоев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится