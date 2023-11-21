"Алан один из тех, на кого я равнялся. Он был один из тех футболистов, за которым я следил, когда он начал играть в ЦСКА. Очень хотелось быть похожим на него, Дзагоев был моим кумиром", — приводит слова Гордюшенко Metaratings.
21 ноября Алан Дзагоев завершил карьеру профессионального футболиста. За ЦСКА футболист провел 395 матчей. За это время полузащитник забил 77 мячей и отдал 93 голевые передачи. За 14 лет в армейском клубе хавбек смог стать трехкратным чемпионом России. Помимо побед в чемпионате россиянин 4 раза поднимал над своей головой Кубок России.
Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: Дзагоев был моим кумиром
Бывший полузащитник московского ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал, кто был его кумиром.
Фото: ПФК ЦСКА