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Спортдиректор "Ахмата" - о задачах Ромащенко: надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать серию поражений

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Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев ответил на вопрос о задачах команды на предстоящие матчи РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- Мы готовимся к матчам РПЛ в штатном режиме. Задача перед Ромащенко на эти игры? Определенной задачи на эти матчи нет, она такая же, как и была раньше: готовиться к каждой игре и выиграть матч. Мы все надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать нашу серию поражений. Во всяком случае, у нас всё для этого есть, - передает слова Газзаева Metaratings.ru.

Грозненский "Ахмат" под руководством главного тренера Мирослава Ромащенко занял 15 место - в зоне прямого вылета в Первую лигу - по итогам первого круга РПЛ. В активе бело-зеленых 12 набранных очков в 15 матчах. "Ахмат" не может победить на протяжении 8 последних матчей чемпионата (=2-6), действующая серия поражений грозненцев в РПЛ составляет 5 матчей.

До зимней паузы команде Ромащенко предстоит встретиться в РПЛ с "Оренбургом" на выезде, а также со "Спартаком" и "Ростовом" на своем поле.

Ахмат Ромащенко
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