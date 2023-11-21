- Мы готовимся к матчам РПЛ в штатном режиме. Задача перед Ромащенко на эти игры? Определенной задачи на эти матчи нет, она такая же, как и была раньше: готовиться к каждой игре и выиграть матч. Мы все надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать нашу серию поражений. Во всяком случае, у нас всё для этого есть, - передает слова Газзаева Metaratings.ru.
Грозненский "Ахмат" под руководством главного тренера Мирослава Ромащенко занял 15 место - в зоне прямого вылета в Первую лигу - по итогам первого круга РПЛ. В активе бело-зеленых 12 набранных очков в 15 матчах. "Ахмат" не может победить на протяжении 8 последних матчей чемпионата (=2-6), действующая серия поражений грозненцев в РПЛ составляет 5 матчей.
До зимней паузы команде Ромащенко предстоит встретиться в РПЛ с "Оренбургом" на выезде, а также со "Спартаком" и "Ростовом" на своем поле.
Спортдиректор "Ахмата" - о задачах Ромащенко: надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать серию поражений
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев ответил на вопрос о задачах команды на предстоящие матчи РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"