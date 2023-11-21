- У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе. Считаю, что в 2023 году сборная России проделала большую работу. С одной стороны, большое количество футболистов дебютировало за сборную, познакомились с новыми для национальной команды игроками. С другой стороны, по последним играм вы видите, что сформировался костяк сборной, на который опирается Карпин, - передает слова Дюкова Sport24.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные политическими решениями УЕФА и ФИФА были отстранены от международных соревнований, это отстранение является бессрочным и действует до сих пор. В результате этого сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи.
В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей, два из которых - молодежным составом. Подопечные Валерия Карпина одержали 3 победы (над Ираком 2:0, Камеруном 1:0 и Кубой 8:0, все на своем поле), 4 раза сыграли вничью (с Ираном 1:1, Катаром 1:1, Кенией 2:2 и олимпийской сборной Египта 1:1 (молодежным составом) - все за пределами России) и потерпели одно поражение от олимпийской сборной Египта (молодежным составом) со счетом 1:2 на выезде.
Дюков: Карпин продолжает работать в сборной России, не давал поводов усомниться в своей работе
Президент РФС Александр Дюков оценил выступление сборной России в 2023 году и рассказал о перспективах главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РФС