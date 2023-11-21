- Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но даже несмотря на это, у него была отличная карьера. Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды! У меня только положительные воспоминания о Дзагоеве, - передает слова Адвоката "СЭ".
Ранее стало известно, что 33-летний российский атакующий полузащитник Алан Дзагоев, в конце сентября подписавший контракт с греческой "Ламией", принял решение завершить карьеру действующего игрока из-за труднозалечиваемых травм. Дзагоев в течение 14 лет выступал за московский ЦСКА, сезон-2022/2023 провел в казанском "Рубине", а за греческий клуб успел сыграть в двух матчах.
Алан провел 59 матчей за сборную России (9 голов, 8 передач), в том числе сыграв во всех трех матчах Евро-2012 и забив в них три гола под руководством Дика Адвоката.
Адвокат: Дзагоев был очень талантливым игроком. Его потенциал был невероятным!
Экс-главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал завершение карьеры экс-полузащитником национальной команды Аланом Дзагоевым.
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