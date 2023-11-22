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Денис Попов: впечатлил Файзуллаев, очень неординарный игрок. Таких сейчас мало

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Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов ответил на вопрос о новичках команды.
Фото: ПФК ЦСКА
- Кто из новичков больше всего впечатлил? Файзуллаев. Очень неординарный игрок. Таких сейчас мало. У него может быть еще больший прогресс. Есть все предпосылки для этого. А дальше уже всё будет зависеть от него, - передает слова Попова "Евро-футбол".

20-летний узбекский правый вингер Аббосбек Файзуллаев перешел в московский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В 14 матчах за красно-синих во всех турнирах футболист забил 1 гол и выполнил 6 результативных передач.

ЦСКА Файзуллаев Попов
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