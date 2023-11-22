"У Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в "Гавр"... Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны", — сказал Жирков.
40-летний Жирков играл за "Челси" с 2009 по 2011 год. За это время в составе английского команды полузащитник провёл 49 матчей, в которых забил один гол и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.
Источник: ТАСС.
Жирков: многие российские игроки в принципе не нужны в Европе
Бывший полузащитник "Челси" Юрий Жирков высказался на тему необходимости отъезда российских футболистов в Европу.
Фото: Global Look Press