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Колосков: постарался бы убедить Карпина, чтобы он продлил контракт. Его работа видна, играем в современный футбол

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что организации нужно продлевать контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: Getty Images
"На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол. Карпин на своем месте, он тот тренер, который нужен сборной России", — сказал Колосков.

Валерий Карпин работает в сборной России с лета 2021 года. С марта 2022 года российский футбол отстранен от международных соревнований из-за начала конфликта на Украине. Действующий контракт с Карпиным рассчитан до лета 2024 года.

Источник: "РБ Спорт".

Сборная России Колосков Карпин
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