- Со сборной Кубы надо было играть, если не было альтернативы. В любом случае это выступления за сборную, это позитив. Некоторые ребята приехали из других стран в национальную команду и повидали своих близких, родителей, друзей. Это все эмоции, позитив. Мы обыграли Кубу крупно, получили положительные эмоции, порадовали болельщиков, это тоже важно. Понятно, что соперник оставляет желать лучшего по уровню. Но за неимением другого соперника нужно довольствоваться тем, что есть в данный момент, - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.
20 ноября 2023 года сборная России провела в Волгограде домашний товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра завершилась разгромной победой российских футболистов со счетом 8:0, по одному голу забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Александр Мостовой, при этом уже при счете 8:0 голкипер кубинцев отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Сергея Пиняева.
В ноябре 2023 года в АФК, КАФ и КОНМЕБОЛ проводились отборочные матчи к Чемпионату мира-2026, в УЕФА - квалификация к Евро-2024. В дивизионе A Лиги наций КОНКАКАФ, где выступала сборная Кубы, проводились матчи плей-офф, в который кубинцы не смогли пробиться, сохранив место в дивизионе по итогам группового этапа.
Канчельскис: выступления за сборную России - это в любом случае позитив. Обыграли Кубу крупно, порадовали болельщиков
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче со сборной Кубы (8:0).
Фото: РФС