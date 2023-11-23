"Секрет такой хорошей игры сборной Казахстана в отборе на Евро можно объяснить несколькими факторами, первый из которых — фигура главного тренера команды Магомеда Адиева и его специалисты из штаба", — сказал Пименов.
Бывший спортсмен отметил, что Адиев стал действовать строже во всех линиях, а также в плюс Казахстану сыграло сильное поколение, которое сейчас представляет свою национальную команду.
Казахстан не смог напрямую выйти на чемпионат Европы, но сыграет в плей-офф за право попасть на первенство Европы с командой Греции.
Источник: RT.
Пименов: секрет хорошей игры Казахстана в отборе к Евро-2024 — Адиев
Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался об успехах сборной Казахстана.
Фото: Федерация футбола Казахстана