Пименов: секрет хорошей игры Казахстана в отборе к Евро-2024 — Адиев

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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался об успехах сборной Казахстана.
Фото: Федерация футбола Казахстана
"Секрет такой хорошей игры сборной Казахстана в отборе на Евро можно объяснить несколькими факторами, первый из которых — фигура главного тренера команды Магомеда Адиева и его специалисты из штаба", — сказал Пименов.

Бывший спортсмен отметил, что Адиев стал действовать строже во всех линиях, а также в плюс Казахстану сыграло сильное поколение, которое сейчас представляет свою национальную команду.

Казахстан не смог напрямую выйти на чемпионат Европы, но сыграет в плей-офф за право попасть на первенство Европы с командой Греции.

Источник: RT.

Сборная Казахстана Пименов Адиев
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