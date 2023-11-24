"Красно-белым будет очень сложно в Калининграде, потому что "Балтика" сейчас в хорошем состоянии, да и болельщики добавляют преимущества", — приводит слова Гладилина "Чемпионат".
Завтра, 25 ноября, состоится игра 16-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Спартаком". Матч пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена". Начало — 19:45 (мск). Команды уже встречались с друг другом во втором туре чемпионата России. Тогда победу одержали красно-белые со счетом 2:1. Голы оформили вингеры Тео Бонгонда и Квинси Проме. У калининградцев мяч забил Анхело Энрикес.
Гладилин: "Спартаку" будет очень сложно в матче с "Балтикой"
Бывший игрок "Кайрата" Валерий Гладилин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между "Спартаком" и "Балтикой".
Фото: ФК "Спартак"