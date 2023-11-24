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Футболист сборной Кубы: Головин и Антон Миранчук творили невероятные вещи с мячом

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Футболист сборной Кубы Даниэль Диас рассказал, какие игроки его больше всего впечатлили в матче против России.
Фото: РФС
сборной России очень сильные футболисты, особенно Головин и Миранчук, они творили невероятные вещи с мячом. В первую очередь для нас такой матч — это большой опыт", — заявил Диас изданию "Евро-футбол.ру".

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. На 30-й минуте гол оформил полузащитник "Монако" Александр Головин. Через 4 минуты мяч забил хавбек "Локомотива" Антон Миранчук.

В нынешнем сезоне Головин сыграл 11 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Антон Миранчук провел 20 матчей за "Локомотив". За это время 28-летний футболист 4 раза поразил ворота соперников и 4 раза отдавал голевые передачи на одноклубников.

Сборная России Сборная Кубы Головин Миранчук Ан
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