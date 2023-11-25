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Кузьмичев: можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. "Спартак" — не место для экспериментов

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Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев считает, что зимой команда попрощается с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Локомотив"
"Наверное, можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. Все понимают, что в головах у руководства уже созрела такая мысль. По-моему, команде не хватает стабильности. "Спартак" — не место для обучения и экспериментов тренера", — сказал Кузьмичев.

Испанский специалист работает в команде с июня 2022 года. До зимней паузы "Спартаку" в Российской Премьер-Лиге осталось провести три матча — с "Балтикой", "Ахматом" и "Крыльями Советов". Первые две игры, как и встреча с "Оренбургом", пройдут для московской команды на выезде.

Ранее Кузьмичев заявил, что "Спартаку" также нужно попрощаться со спортивным директором Полом Эшуортом.

Источник: "РБ Спорт".

Кузьмичев Абаскаль Спартак
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