"Наверное, можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. Все понимают, что в головах у руководства уже созрела такая мысль. По-моему, команде не хватает стабильности. "Спартак" — не место для обучения и экспериментов тренера", — сказал Кузьмичев.
Испанский специалист работает в команде с июня 2022 года. До зимней паузы "Спартаку" в Российской Премьер-Лиге осталось провести три матча — с "Балтикой", "Ахматом" и "Крыльями Советов". Первые две игры, как и встреча с "Оренбургом", пройдут для московской команды на выезде.
Ранее Кузьмичев заявил, что "Спартаку" также нужно попрощаться со спортивным директором Полом Эшуортом.
Источник: "РБ Спорт".
Кузьмичев: можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. "Спартак" — не место для экспериментов
Бывший заместитель гендиректора "Спартака" Владимир Кузьмичев считает, что зимой команда попрощается с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Локомотив"