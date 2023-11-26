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Агент Тюкавина: Костя с пяти лет в "Динамо", и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, заявил о продолжении переговоров с клубом по продлению контракта с футболистом.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Переговоры и не прекращались, нормально все идет, по плану. Просто есть определенные моменты, которые комментировать я не хочу. Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в "Динамо", и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб", — сказал Сафонов.

Напомним, ранее контракт молодого нападающего, рассчитанный до конца сезона, продлился ещё на год — до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин в 20 матчах забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На его счету также три матча в составе сборной России, в которых он провёл на поле 46 минут и не отметился результативными действиями.

Источник: "РБ Спорт".

Сафонов Тюкавин Динамо
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