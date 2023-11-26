"В какой команде я бы хотел играть в будущем? В "Барселоне", - приводит слова Файзуллаева "РБ Спорт".
Аббосбек Файзуллаев перебрался в московский ЦСКА летом этого года. Стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 20-летний хавбек провел за "армейцев" 15 матчей, забил два мяча и сделал семь голевых ассистов на своих партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной Узбекистана в 2 миллиона евро.
Файзуллаев: в будущем хотел бы поиграть в "Барселоне"
Хавбек сборной Узбекистана и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что мечтает поиграть за "Барселону".
Фото: "Матч ТВ"