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Смородская: Галактионов – средний тренер, но пока его надо оставлять

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Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская оценила работу главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
– Я считаю, что Галактионов – средний тренер. Он не плохой, но средний. Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять, – цитирует Смородскую "РБ Спорт".

В минувшем туре "Локомотив" в гостях упустил победу над "Крыльями Советов", дважды пропустив в компенсированное время. Встреча на "Солидарность-Арене" в Самаре завершилась со счетом 3:3. Решающий мяч волжане забили с пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

Во время флеш-интервью после финального свистка Галактионов в нецензурной форме охарактеризовал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым, за что ему грозит дисквалификация. По итогам 16 туров команда Михаила Галактионова замыкает восьмерку сильнейших, одержав 6 побед и набрав 25 очков.

Локомотив Смородская Галактионов
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