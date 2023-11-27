– Ничего не знаю. РФС ведет переговоры, – цитирует Карасева "Матч ТВ".
27 ноября саудовское издание Al-Jazeera сообщило о том, что москвич Сергей Карасев получил назначение в качестве главного судьи на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между лидерами таблицы "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром". Отмечалось, что 44-летний арбитр из России рассудит встречу, которая состоится 1 декабря в Эр-Рияде. Напомним, цвета хозяев защищает экс-полузащитник "Зенита" Малком, за гостей выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Примечательно, что в 2015 году Карасев уже работал на игре между этими клубами в чемпионате Саудовской Аравии. По итогам 14-ти сыгранных туров Саудовской Про-Лиги "Аль-Хиляль" возглавляет таблицу, набрав 38 очков. "Аль-Наср" с 34 очками располагается на втором месте.
Карасев – о назначении в Саудовскую Аравию: ничего не знаю, РФС ведет переговоры
Российский арбитр Сергей Карасев пока не получил уведомление о возможном назначении на матч лидеров чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром".
Фото: РФС