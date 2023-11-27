– Что касается Кордобы и его жеста, то он будет забанен минимум на 4 матча. Я одного понять не могу, для чего он это сделал? Уступили по игре, вопросов к судьям не было – просто в футбол больше играть не хочет? В итоге получит 2 матча сейчас и 2 матча весной, а это ведущий футболист команды. По сути, своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
В минувшее воскресенье, 26 ноября, "Краснодар" на выезде уступил "Уралу" со счетом 1:3 и с 32 очками опустился на вторую строчку в РПЛ по итогам 16-ти туров чемпионата России. "Зенит" набрал 33 очка и сместил "быков" с вершины таблицы. После финального свистка нападающий южан Джон Кордоба трижды коснулся паха, продемонстрировав неприличный жест в адрес ассистента главного судьи. Соответствующая запись была внесена в официальный протокол матча. На основании дисциплинарного регламента лучшему бомбардиру нынешнего розыгрыша чемпионата России грозит дисквалификация сроком на 4 игры.
Экс-судья РПЛ Федотов: своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате
Игорь Федотов, в прошлом арбитр чемпионата России, отреагировал на удаление нападающего "Краснодара" Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес ассистента главного судьи после окончания встречи с "Уралом" (1:3).
Фото: ФК "Краснодар"