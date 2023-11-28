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Силкин: "Динамо" обязано быть в тройке лидеров чемпионата России

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Бывший футболист минского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал результаты московского "Динамо" в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" будет бороться за тройку, клуб обязан быть там. Сейчас команда нашла свою игра, показывает яркий футбол. Другое дело, что "Динамо" плохо играет с командами из нижней части таблицы, это проблему нужно решить", — заявил Силкин "РБ Спорт".

После 16 туров московское "Динамо" занимает третье место, набрав 28 очков. Следующим соперником бело-голубых станет казанский "Рубин". Игра пройдет 4 декабря на "ВТБ Арене" в Москве. Начало 19:30 (мск). В сезоне-2022/23 москвичи заняли девятое место, с 45 очками на счету.

Динамо Силкин
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