Как утверждает источник, сборной РПЛ на Матче звезд Кубка России будут руководить Сергей Овчинников и Александр Мостовой. Напомним, Матч звезд Кубка России, в котором сборная Пути регионов сыграет со сборной Пути РПЛ, запланирован на 16 декабря в Сколково.
Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что в тренерский штаб сборной Пути регионов Кубка России на Матче звезд войдут Вадим Евсеев из "Кубани", Андрей Каряка из "Родины Медиа" и Дмитрий Кузнецов, возглавляющий 2DROTS.
Ранее сообщалось, что тренеры сборной Пути РПЛ будут выбраны из списка 10 кандидатов, в который входят Гильермо Абаскаль, Михаил Галактионов, Виктор Гончаренко, Давид Деограсия, Владимир Ивич, Сергей Игнашевич, Валерий Карпин, Марцел Личка, Сергей Семак и Владимир Федотов.
Источник: "РИА Новости"
Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России
Экс-вратарь московского "Локомотива" Сергей Овчинников и бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой возглавят тренерский штаб сборной РПЛ на Матче звезд Кубка России.
Фото: РФС