– Мы должны были выигрывать этот матч, если брать первый тайм. Второй тайм – это какая-то тенденция, мы очень плохо их начинаем. Сегодня это привело к двум пропущенным мячам и едва не отданной игре. Мы уже что только не делали в раздевалке. И кричим, и бодрим. Может, надо просто помолчать? Надо с тренером обсудить, что будем делать. Не могу сказать, в чем проблема, не знаю, – цитирует Баринова "Матч ТВ".
28 ноября калининградская "Балтика" на своем поле упустила победу над московским "Локомотивом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершилась вничью - 2:2 (0:1). На 16-й минуте нападающий Тимур Сулейманов вывел "железнодорожников" вперед - 0:1. На 65-й минуте полузащитник молодежной сборной Армении Тигран Аванесян восстановил равенство - 1:1.
Спустя 5 минут французский защитник Натан Гассама склонил чашу весов на сторону "Балтики" - 2:1. В компенсированное время форвард Сулейманов оформил дубль и спас гостей от поражения - 2:2. Участник полуфинала Пути РПЛ Кубка России определится по сумме двух встреч. Ответный матч состоится в Москве в период с 12 по 14 марта 2024 года.
Баринов: "Локомотив" очень плохо начинает вторые таймы. Может, надо просто помолчать в раздевалке?
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов после ничьей с "Балтикой" (2:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России отметил тенденцию "железнодорожников" плохо начинать вторые таймы.
Фото: ФК "Локомотив"