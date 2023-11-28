– Уверен, в "Зените" не думают о возвращении Дзюбы. Он уже ничем не сможет помочь команде, – цитирует 70-летнего чешского специалиста "Матч ТВ".
Форвард Артем Дзюба играл в "Зените" на протяжении 7 лет – с 2015 по 2022 годы, завоевав в составе "сине-бело-голубых" четыре титула чемпиона России. По окончании сезона-2021/22 стороны не стали продлевать истекший контракт. В феврале 2023 года Дзюба стал игроком "Локомотива". В 16 матчах за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России нынешнего сезона на счету 35-летнего форварда 4 гола и 3 ассиста.
Петржела: в "Зените" не думают о возвращении Дзюбы. Он уже ничем не поможет команде
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил мнение, что питерский клуб не рассматривает вариант с возвращением в команду нападающего "Локомотива" Артем Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"