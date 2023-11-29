"Я сосредоточен на выступлении за "Пари НН", не думаю о другом", — заявил Севикян "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что армянским футболистом интересуются французский "Нант", ЦСКА и "Краснодар".
В текущем сезоне Севикян сыграл 21 матча за нижегородскую команду. За это время вингер забил 7 мячей. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
Севикян — о возможном уходе: я сосредоточен на выступлении за "Пари НН"
Хавбек "Пари НН" Эдгар Севикян прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.
Фото: "Матч ТВ"