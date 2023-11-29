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Севикян — о возможном уходе: я сосредоточен на выступлении за "Пари НН"

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Хавбек "Пари НН" Эдгар Севикян прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Я сосредоточен на выступлении за "Пари НН", не думаю о другом", — заявил Севикян "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что армянским футболистом интересуются французский "Нант", ЦСКА и "Краснодар".

В текущем сезоне Севикян сыграл 21 матча за нижегородскую команду. За это время вингер забил 7 мячей. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

Российские трансферы Севикян Пари НН
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