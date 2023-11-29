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Терешин: Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России

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Терешин: Александр Мостовой и Сергей Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России
Фото: "Матч ТВ"
"Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмет к себе в тренерский штаб Александра Мостового и еще одного звёздного ученика", — сказал Терешин "Матч ТВ".

Матч звезд Кубка России состоится 16 декабря в Сколково. В выставочной игре примут участие игроки команд Пути РПЛ, Пути регионов и медиакоманд.

Напомним, что Александр Мостовой в данный момент учится на тренера в академии РФС. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассказывал, что у специалиста есть прогресс в обучении.

Кубок России Мостовой Овчинников
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