"Пусть Галактионов работает в "Локомотиве". Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у "Локомотива" есть характер. Оснований увольнять Галактионова точно нет", — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
Галактионов стал главным тренером московской команды в ноябре 2022 года. В предыдущем сезоне вместе с "Локомотивом" наставник добился восьмого места в РПЛ. Железнодорожники набрали 45 очков. Сейчас красно-зеленые располагаются на том же месте, набрав 25 очков. Контракт команды со своим наставником рассчитан до конца июня 2024 года.
Билялетдинов: оснований увольнять Галактионова у "Локомотива" точно нет
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"