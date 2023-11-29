Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 0 1 0
СпартакПерерыв
Ростов
18:15
ЦСКАНе начат
Динамо
18:15
ЗенитНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Севилья
20:45
ПСВНе начат
Галатасарай
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Бавария
23:00
КопенгагенНе начат
Брага
23:00
УнионНе начат
Арсенал
23:00
ЛансНе начат
Бенфика
23:00
ИнтерНе начат
Реал Сосьедад
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Мадрид
23:00
НаполиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
21:00
КлермонНе начат

Билялетдинов: оснований увольнять Галактионова у "Локомотива" точно нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пусть Галактионов работает в "Локомотиве". Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у "Локомотива" есть характер. Оснований увольнять Галактионова точно нет", — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".

Галактионов стал главным тренером московской команды в ноябре 2022 года. В предыдущем сезоне вместе с "Локомотивом" наставник добился восьмого места в РПЛ. Железнодорожники набрали 45 очков. Сейчас красно-зеленые располагаются на том же месте, набрав 25 очков. Контракт команды со своим наставником рассчитан до конца июня 2024 года.

Локомотив Билялетдинов Д Галактионов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится