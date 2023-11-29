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Акинфеев: с возрастом у тебя появляется артроз, боли в коленях. У тебя практически нет хрящей

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о проблемах со здоровьем, которые пришли с возрастом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее все дается. У тебя появляется артроз, боли в коленях. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль все это дается", — цитирует Акинфеева "СЭ".

Сейчас Акинфееву 37 лет. Российский голкипер начал свою профессиональную карьеру в 2003. С того момента Игорь отыграл 753 матча, все в составе родного ЦСКА. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка России и Суперкубка России. В сезоне-2004/2005 красно-синие с Акинфеевым в составе стали чемпионами Кубка УЕФА.

Акинфеев ЦСКА
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