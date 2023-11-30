"Говорят, что Карпин устал, у него стало меньше эмоций и экспрессии? Ничего такого не чувствую", — сказал Голенков.
Напомним, Валерий Карпин совмещает посты в "Ростове" и сборной России. Он заявил, что покинет клуб РПЛ, если национальную команду вернут к официальным матчам. Однако, как сообщали руководители УЕФА, это случится только после окончания конфликта на Украине.
Источник: Metaratings.
Голенков: у Карпина стало меньше эмоций и экспрессии? Ничего такого не чувствую
Нападающий "Ростова" Егор Голенков признался, что не чувствует, что главный тренер команды Валерий Карпин устал и потерял свою экспрессию.
Фото: ФК "Ростов"