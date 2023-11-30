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Голенков: у Карпина стало меньше эмоций и экспрессии? Ничего такого не чувствую

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков признался, что не чувствует, что главный тренер команды Валерий Карпин устал и потерял свою экспрессию.
Фото: ФК "Ростов"
"Говорят, что Карпин устал, у него стало меньше эмоций и экспрессии? Ничего такого не чувствую", — сказал Голенков.

Напомним, Валерий Карпин совмещает посты в "Ростове" и сборной России. Он заявил, что покинет клуб РПЛ, если национальную команду вернут к официальным матчам. Однако, как сообщали руководители УЕФА, это случится только после окончания конфликта на Украине.

Источник: Metaratings.

Карпин Голенков Ростов Сборная России
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