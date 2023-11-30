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Круговой: обрадовался, когда "Краснодар" проиграл "Уралу"

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Защитник "Зенита" Данил Круговой признался, что обрадовался поражению "Краснодара" от "Урала" (1:3) в матче 16-м туре РПЛ. По итогам тура "Зенит" поднялся на первое место.
Фото: ФК "Зенит"
"Обрадовался поражению "Краснодара" "Уралу", потому что мы вышли на первое место. Было желание и цели стать первыми, теперь "Зенит" там. Сейчас задача — не отпустить лидерство", — сказал Круговой.

У "Зенита" по итогам 16 матчей в чемпионате России 33 очка и первое место. У "Краснодара" теперь 32 очка и вторая строчка. До начала зимней паузы обеим командам осталось провести в РПЛ по два матча. Сезон чемпионата России рассчитан на 30 туров.

Источник: "Чемпионат".

Круговой Зенит Краснодар
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