"Обрадовался поражению "Краснодара" "Уралу", потому что мы вышли на первое место. Было желание и цели стать первыми, теперь "Зенит" там. Сейчас задача — не отпустить лидерство", — сказал Круговой.
У "Зенита" по итогам 16 матчей в чемпионате России 33 очка и первое место. У "Краснодара" теперь 32 очка и вторая строчка. До начала зимней паузы обеим командам осталось провести в РПЛ по два матча. Сезон чемпионата России рассчитан на 30 туров.
Источник: "Чемпионат".
Круговой: обрадовался, когда "Краснодар" проиграл "Уралу"
Защитник "Зенита" Данил Круговой признался, что обрадовался поражению "Краснодара" от "Урала" (1:3) в матче 16-м туре РПЛ. По итогам тура "Зенит" поднялся на первое место.
Фото: ФК "Зенит"