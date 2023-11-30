Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
СпортингНе начат
Фрайбург
20:45
ОлимпиакосНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛАСКНе начат
Рейнджерс
23:00
АрисНе начат
Вильярреал
23:00
ПанатинаикосНе начат
Марсель
23:00
АяксНе начат

Бессмертный: не рассматриваю "Зенит", даже за мешок денег. Я предан только "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Станислав Бессмертный отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Не рассматриваю "Зенит" вообще, даже за мешок денег. Я предан только "Динамо". Клуб, который для меня сделал все и делает дальше", — сказал Бессмертный.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион России не против подписания 19-летнего футболиста, однако из-за того, что у него нет отступных, ему пришлось бы вести переговоры напрямую с "Динамо".

В нынешнем сезоне Бессмертный в девяти матчах за "Динамо" во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.

Источник: Sport24.

Бессмертный Зенит Динамо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится