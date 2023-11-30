"Не рассматриваю "Зенит" вообще, даже за мешок денег. Я предан только "Динамо". Клуб, который для меня сделал все и делает дальше", — сказал Бессмертный.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион России не против подписания 19-летнего футболиста, однако из-за того, что у него нет отступных, ему пришлось бы вести переговоры напрямую с "Динамо".
В нынешнем сезоне Бессмертный в девяти матчах за "Динамо" во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.
Источник: Sport24.
Бессмертный: не рассматриваю "Зенит", даже за мешок денег. Я предан только "Динамо"
Защитник "Динамо" Станислав Бессмертный отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"