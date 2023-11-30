"Среди россиян одного не назову. С Ваней Сергеевым мы знакомы по "Крыльям", Чалов, Тюкавин сейчас в очень хорошей форме. В целом – ты сам видел статистику Кордобы и Кассьерры. Мне больше нравится Кордоба, у него просто изобилие моментов", — сказал Голенков.
После 16 туров лучшим бомбардиром РПЛ является нападающий "Зенита" Матео Кассьерра, который в 14 матчах забил 12 голов. На втором месте идёт Джон Кордоба из "Краснодара", у которого восемь голов в 16 матчах. Замыкает тройку Константин Тюкавин из "Динамо" — у него семь голов в 16 встречах.
Ещё семь голов также забили Бенхамин Гарре ("Крылья Советов"), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Эдуард Сперцян ("Краснодар"), но у этих футболистов, в отличии от Тюкавина есть голы с пенальти, либо они затрачивают на один гол больше времени, чем молодой форвард "Динамо".
Источник: Metaratings.
Форвард "Ростова" Голенков не смог выбрать лучшего россиянина на своей позиции в РПЛ
Нападающий "Ростова" Егор Голенков не смог определиться с лучшим российским форвардом, выступающим в чемпионате страны.
Фото: ФК "Ростов"