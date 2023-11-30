"Интерес к Тюкавину из Европы? Лично я не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину от европейских клубов", — сказал Гафин.
В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин в 21 матче во всех турнирах забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна считает, что футболисту по силам играть в АПЛ, а Юрий Сёмин уверен, что Тюкавину подошла бы Испания.
Источник: Sport24.
Гафин: не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину из Европы
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что команда не получала от европейских клубов предложений по переходу нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"