Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
СпортингНе начат
Фрайбург
20:45
ОлимпиакосНе начат
Вильярреал
23:00
ПанатинаикосНе начат
Марсель
23:00
АяксНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛАСКНе начат
Рейнджерс
23:00
АрисНе начат

Гафин: не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину из Европы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что команда не получала от европейских клубов предложений по переходу нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Интерес к Тюкавину из Европы? Лично я не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину от европейских клубов", — сказал Гафин.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин в 21 матче во всех турнирах забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Капитан "Динамо" Фабиан Бальбуэна считает, что футболисту по силам играть в АПЛ, а Юрий Сёмин уверен, что Тюкавину подошла бы Испания.

Источник: Sport24.

Динамо Гафин Тюкавин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится