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Баринов дисквалифицирован на игру с "Зенитом" из-за слов в адрес судей

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов дисквалифицирован на одну игру за слова в адрес бокового судьи матча с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Тогда Баринов заявил судье, что после этой игры для всего футбола они стали позором. Баринов не согласился, что было назначено так много дополнительного времени, в которые "Крылья Советов" забили два мяча, в том числе один с пенальти.

Таким образом, Баринов пропустит предстоящую игру "Локомотива" с "Зенитом", но сможет помочь в игре с "Уралом", которая станет для его команды последней в этом календарном году.

Источник: "Чемпионат".

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Баринов Зенит Локомотив
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